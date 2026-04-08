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Vencieron a Estudiantes de Río Cuarto y a Deportivo Armenio

Copa Argentina: pasaron San Martín de Tucumán y Vélez

El que se despidió fue Estudiantes de Río Cuarto, que no pudo en los penales ante los tucumanos.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ABRIL 07: Velez le gana a Deportivo Armenio por 3 a 0 al termino del primer tiempo en que ambos equipos disputan el partido de los 32avos de final de la Copa Argentina
Vélez hizo notar la diferencia de categoría. (noticias argentinas)

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