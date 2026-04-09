Colectivos con menos frecuencia: la reunión entre el gobierno y las cámaras transportistas terminó sin avances

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Las partes se comprometieron a volver a encontrarse la semana próxima. Hasta entonces, los pasajeros deberán seguir padeciendo las restricciones en el servicio.

Paro de colectivos UTA-06/05/2025
Paro de colectivos UTA-06/05/2025 Paro de colectivos UTA-06/05/2025 (Jorge Larrosa)

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