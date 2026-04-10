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PortadaCultura

El nuevo espectáculo del Grupo Marea, con dirección de Mariano Pensotti

“Una sombra voraz”: juegos teatrales entre la realidad y la ficción

La obra explora temas de lo más diversos, para preguntarse por el estatus de la representación, por la condición de lo verdadero, lo verosímil y lo ilusorio.

Laura Gomez
Por Laura Gomez
"Una sombra voraz" se puede ver sábados y domingos en Dumont 4040. (Sebastián Arpesella)

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