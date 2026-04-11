Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

La abogada publicó un video de su detención

El “reality show” de Agostina Páez en TikTok: “Día 44 presa en Brasil”

La letrada santiagueña acusada de injuria racial en Río de Janeiro mostró su vida bajo arresto en redes sociales, relató su malestar emocional.

(Capturas de Video)

Últimas Noticias

La abogada publicó un video de su detención

El “reality show” de Agostina Páez en TikTok: “Día 44 presa en Brasil”

Por la crisis, industriales del calzado reclaman apoyo para no vender las máquinas

¡John Foos, afuera! Cierre y cien despidos en Beccar

Por Marcial Amiel

La decisión se toma por falta de apoyo de Donald Trump

El Reino Unido suspendió la restitución de Chagos a Mauricio

Lo fijó el Tribunal Federal de Corrientes

El juicio oral y público por el caso de Loan Peña comenzará el 16 de junio

Exclusivo para

Bullrich sobre Adorni, más un ataque que una defensa

“No tiene el cuero tan duro como lo tengo yo”

"Un caso de gravedad institucional sin precedentes"

La UBA le pide a Adorni que cumpla con la ley de financiamiento universitario

Retrocedió a 1370 pesos, con una baja acumulada de 24 pesos

El dólar registró la mayor caída semanal

El índice de precios porteño trepó 3% en marzo y no desacelera

La inflación de CABA mete presión a la nacional

Por Juan Garriga

El País

Los cortes subieron 10,6 por ciento en marzo en el AMBA

La carne impulsó la inflación en marzo y ya hay municipios que pagan sueldos con vales

El fiscal citó a declarar al contratista que hizo las refacciones

La Justicia le cuenta las costillas a Adorni

Por Irina Hauser

La Libertad Avanza no se pone de acuerdo sobre la reforma electoral

La interna libertaria se reaviva en el Congreso

Por Eva Moreira

Bullrich sobre Adorni, más un ataque que una defensa

“No tiene el cuero tan duro como lo tengo yo”

Economía

El colapso de los colectivos se extiende al sistema ferroviario

El tren, también para atrás

Por David Cufré

Retrocedió a 1370 pesos, con una baja acumulada de 24 pesos

El dólar registró la mayor caída semanal

Insumos para la construcción

Más venta de materiales

El índice de precios porteño trepó 3% en marzo y no desacelera

La inflación de CABA mete presión a la nacional

Por Juan Garriga

Sociedad

La abogada publicó un video de su detención

El “reality show” de Agostina Páez en TikTok: “Día 44 presa en Brasil”

Lo fijó el Tribunal Federal de Corrientes

El juicio oral y público por el caso de Loan Peña comenzará el 16 de junio

Seguirá alojado en la prisión federal de Rawson

Trata de personas en Bariloche: extienden por un año el plazo de investigación y la prisión preventiva de Konstantin Rudnev

A un mes del delito

Crimen de Juan Cruz Leal: solicitaron la prisión preventiva para el policía acusado

Deportes

El español venció a Bublik y el italiano superó a Auger Aliassime

Montecarlo: Alcaraz y Sinner pasaron a semifinales y ya se miran de reojo

Martínez se perderá al menos dos partidos con el Inter

Lautaro se resintió de su lesión

El duelo que acapara las miradas de este sábado por la decimocuarta fecha

Torneo Apertura: Boca recibe a Independiente en La Bombonera

Diálogo con Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas

“El rugby es un medio para crear mejores personas”

Por Germán Lagger