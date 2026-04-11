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Los cortes subieron 10,6 por ciento en marzo en el AMBA

La carne impulsó la inflación en marzo y ya hay municipios que pagan sueldos con vales

Durante el último año, la suba acumulada alcanza el 68,6 por ciento. En Sauce de Luna, provincia de Entre Ríos, el intendente debió implementar un ticket canasta.

La carne motoriza la inflación.

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