Entrevista al analista Daniel Kupervaser sobre el balance de la guerra en Medio Oriente
“Trump y Netanyahu planearon un knock out y van perdiendo por puntos”
Contra todo pronóstico, Irán –aún muy golpeado— le torció el brazo a EE.UU. e Israel. Donald Trump terminó “pidiendo la campana”, derrotado no tanto en el plano bélico, sino en el comercial a partir de la brillante estrategia de Irán. El balance tras 40 días que paralizaron al mundo. Un frágil cese al fuego saboteado por Israel en El Líbano. ¿Tercer round o paz duradera?