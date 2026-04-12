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Entrevista al analista Daniel Kupervaser sobre el balance de la guerra en Medio Oriente

“Trump y Netanyahu planearon un knock out y van perdiendo por puntos”

Contra todo pronóstico, Irán –aún muy golpeado— le torció el brazo a EE.UU. e Israel. Donald Trump terminó “pidiendo la campana”, derrotado no tanto en el plano bélico, sino en el comercial a partir de la brillante estrategia de Irán. El balance tras 40 días que paralizaron al mundo. Un frágil cese al fuego saboteado por Israel en El Líbano. ¿Tercer round o paz duradera?

Julián Varsavsky
Por Julián Varsavsky
Daniel Kupervaser
(Gentileza -)

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