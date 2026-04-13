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Miles de Riquelme: cómo el ídolo xeneize se transformó en ícono inesperado en Brasil
En Brasil, miles de chicos llevan el nombre del ídolo xeneize. Este fin de semana, por primera vez, uno de ellos anotó contra la Selección argentina sub-17.
13 de abril de 2026 - 13:20
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