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Qué dijo sobre la muerte del comentarista deportivo

“Una bellísima persona”: la dolorosa despedida de Víctor Hugo a Julio Ricardo

“Era el hombre más elegante espiritualmente que hemos conocido”, lo despidió el conductor de radio. Su recuerdo y las anécdotas con el comentarista que falleció a los 87 años.

Víctor Hugo Julio Ricardo (Captura)

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