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PortadaRosario|12

Reabre la escuela 40 de San Cristóbal tras el ataque

Una vuelta gradual con diálogo

La escuela 40 de San Cristobal tendrá dos días dedicados a reparaciones. (Maiquel Torcatt Gentileza Aire de Santa fe)

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