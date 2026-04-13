Denuncian un “golpe judicial” en medio de alianzas con Sáenz y Moisés
Villada asumió en el PJ jujeño y la interna estalló en el peronismo
El salteño Ricardo Villada se presentó ante la Justicia Federal en Jujuy y puso en marcha la intervención dispuesta por el juez Eduardo Hansen. Mientras promete elecciones internas, el kirchnerismo, con Leila Chaher a la cabeza, denuncia una maniobra política que involucra a la senadora nacional Carolina Moisés, al gobernador Gustavo Sáenz y al gobierno de Javier Milei.