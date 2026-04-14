En el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, con la que recorre distintos países de Latinoamérica, el cantante puertorriqueño Ricky Martin llega hoy a Rosario, con localidades agotadas. Su última visita fue a principios de 2023 y a finales de 2024, cuando presentó la experiencia Ricky Martin Sinfónico (A las 21, en el Autódromo.)