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Suspensión del programa Remediar
El gobierno de Salta aseguró que garantiza la provisión de medicamentos
El Ministerio de Salud Pública informó que asumirá la inversión y la logística para cubrir los fármacos que el Gobierno nacional dejará de enviar.
14 de abril de 2026 - 3:21
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