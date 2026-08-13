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Cultura

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“El final de la calle Oak”: ¡corran que vienen los dinosaurios!

Protagonizado por Anne Hathaway y Ewan McGregor, el film remite al “universo Spielberg”, pero simplificado hasta el nivel más básico.

Luciano Monteagudo
Por Luciano Monteagudo
estrenos cine
Un idílico pueblito suburbano se ve invadido, de pronto, por dinosaurios. Prensa -

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