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PortadaSalta|12

Luciano López prefirió no declarar

Comenzó el juicio contra el conductor que mató a cinco personas

En marzo de 2024, condujo alcoholizado por la Avenida Paraguay y atropelló a personas que salían de un boliche. En la primera declararon familiares directos de las cinco víctimas fatales.

Luciano López frente al tribunal (Prensa)

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