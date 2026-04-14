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PortadaRadio 750

El futuro de un emblema porteño

Entre los rumores de demolición y la nostalgia, el Luna Park busca su lugar en el siglo XXI

El periodista Guido Carelli Lynch repasó en Radio 750 los momentos más emblemáticos del estadio: “Ojalá que vuelva a brillar de la manera que sea”, se esperanzó.

Luna Park-22/02/2025
Luna Park-22/02/2025 Luna Park-22/02/2025 (Archivo)

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