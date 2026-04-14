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PortadaEconomía

En el primer trimestre, la inflación de los trabajadores llegó al 9%

📰 La mayor inflación desde septiembre de 2024

De acuerdo a la UMET, la inflación en marzo llegó al 3,3% y afectó en mayor medida a los sectores de bajos ingresos. Este martes se conoce el índice oficial.

La carne vacuna viene empujando al alza a la inflación general. (Carolina Camps)

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