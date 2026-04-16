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Otra postal del ajuste de Milei

Carne de burro en el país de las vacas donde comer asado es un lujo

Productores impulsan la faena de burro. En medio de la caída del consumo de carne de vaca por la suba de precios, afirman que estos cortes podrían ofrecerse a $7.500.

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