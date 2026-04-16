Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Odontólogos contra el ajuste universitario

Los consultorios en la calle como símbolo de protesta contra Milei

En el marco del paro de las facultades públicas de todo el país por 24 horas, docentes y estudiantes de odontología brindaron atención y atendieron pacientes de manera gratuita.

Camiones de atención odontològica UBA
Camiones de atención odontològica UBA Camiones de atención odontològica UBA (Sandra Cartasso)

Últimas Noticias

El candidato de la izquierda enfrentría a Keiko Fujimori

Roberto Sánchez se acerca al balotaje en Perú

Se lanzará el 3 de julio

El regreso de la reina: Madonna anuncia “Confessions II” y revive su icónico legado

Por Erik Gómez

Podría concretar el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén

Milei viajará a Israel en medio de la guerra

Por Melisa Molina

Los confirmó el fiscal Pollicita

Adorni y familia viajaron a Aruba y se pagó en efectivo

Por Irina Hauser

Exclusivo para

Odontólogos contra el ajuste universitario

Los consultorios en la calle como símbolo de protesta contra Milei

Causa de corrupción en ANDIS

Spagnuolo deberá ampliar su declaración indagatoria

Tras las críticas desbocadas de Trump

León XIV llamó a “rechazar la lógica de la guerra”

Aumentos a nivel de países altamente dependientes de la importación

Argentina, uno de los que más subió la nafta

Por Mara Pedrazzoli

El País

Podría concretar el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén

Milei viajará a Israel en medio de la guerra

Por Melisa Molina

Los confirmó el fiscal Pollicita

Adorni y familia viajaron a Aruba y se pagó en efectivo

Por Irina Hauser

Odontólogos contra el ajuste universitario

Los consultorios en la calle como símbolo de protesta contra Milei

Paro activo de 24 horas

Las universidades y un vínculo con la sociedad que se fortalece al calor de la lucha

Economía

Avanza el visto bueno para el desembolso de 1000 millones de dólares

El Fondo aprobó la segunda revisión del acuerdo

El nivel de insatisfacción subió fuerte, según la encuesta de UDESA

Siete de diez, contra el plan de Milei

Por Leandro Renou

Aumentos a nivel de países altamente dependientes de la importación

Argentina, uno de los que más subió la nafta

Por Mara Pedrazzoli

Del Financial Times

Crítica internacional a Milei

Sociedad

Al menos 9 muertos y 13 heridos es el saldo provisorio del último ataque

Dos tiroteos en 48 horas en escuelas de Turquía

Investigan si es un desafío generado en redes sociales

“Mañana tiroteo”: la amenaza que recorrió las escuelas del país

Despidió a 1.000 trabajadores a nivel global

¿Por qué “Disney” es tendencia en Google?

La comisión directiva visitó la sede

Atlanta diseñó una camiseta especial por los 50 años del Golpe y donó la recaudación a Abuelas de Plaza de Mayo

Deportes

Primera alegría para los de Di María

Copa Libertadores: Central encontró en Paraguay el triunfo que necesitaba

Derrota por Copa Sudamericana

Racing se debate entre la mala suerte y los errores propios: 2-3 con Botafogo

Le ganaron a Real Madrid y Sporting Club de Lisboa

Champions League: Bayern Munich y Arsenal llegaron a las semifinales

El Lobo de Mendoza, afuera

Copa Argentina: gran serie de penales y clasificación para Gimnasia y Tiro