Un símbolo de la industria nacional que tiene a sus trabajadores en vilo
Fate: “Sin ruedas no anda el país”
¿Cómo se hace para comprar pan sin tener salario?, ¿Qué se les dice a los hijos cuando no se puede comprar zapatillas? y ¿al cuerpo cuando se despierta sin alarma todos los días a la misma hora? Desde hace dos meses los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate (la única que hace ruedas de camiones, autos y colectivos en el país) resisten en la puerta de su lugar de trabajo luchando porque se reabra y puedan volver a trabajar.