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A 65 años del fallido intento de invasión en Bahía de Cochinos
Cuba denuncia la “escalada de amenazas” de Estados Unidos
En un comunicado del Gobierno, La Habana afirmó que jamás serán “un trofeo ni una estrella más de la constelación estadounidense”
18 de abril de 2026 - 0:17
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CUBA
Diaz-Canel en el festejo del aniversario del fallido desembarco en Bahia de los Cochinos.
(ADALBERTO ROQUE/AFP)
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