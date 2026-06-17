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Máxima de 14 grados
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio
Se espera una temperatura máxima de 14 grados en la Ciudad.
17 de junio de 2026 - 9:40
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Se espera una jornada fría en el AMBA
GUADALUPE LOMBARDO
Temas en esta nota:
Servicio Meteorológico Nacional
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