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Cultura
Segunda temporada
“Bronca”, por Netflix: nos habíamos odiado tanto
Con un nuevo elenco e historia, la entrega expone las diatribas generacionales y existenciales de dos parejas.
Por
Federico Lisica
20 de abril de 2026 - 3:01
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(Prensa -/COURTESY OF NETFLIX)
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