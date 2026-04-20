La Selección del Pettoruti

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Buenos Aires|12

Cuarenta artistas elegidos para el Salón Arte Joven

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Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
Museo Pettoruti (Imagen Web)

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