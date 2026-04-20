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Deportes

Los mejores peores árbitros del mundo

El arbitraje de Herrera en el clásico lo dejó en medio de la polémica.

Daniel Guiñazú
Por Daniel Guiñazú
Argentine referee Dario Herrera gestures during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Boca Juniors at MAS Monumental stadium in Buenos Aires on April 19, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Dario Herrera El superclásico dejó a Darío Herrera en el ojo de la tormenta. (AFP/AFP)

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