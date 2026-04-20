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Reforma de la Ley de Salud Mental: en plena emergencia, el Gobierno se desentiende del financiamiento
En Radio 750, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, rechazó la iniciativa del Ejecutivo, que ya ingresó al Senado de la Nación.
20 de abril de 2026 - 18:58
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