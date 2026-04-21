El tour internacional de skate que dejó su huella en Buenos Aires

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Un japonés, un estadounidense y un canadiense estuvieron produciendo en las calles y pistas porteñas, junto a tres skaters locales.
21 de abril de 2026 - 15:32
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Vuela el japonés Shintaro Hongo en unos de los días de producción en calle. (Imagen: Ignacio Morresi)
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