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Sociedad

Habrá asambleas y movilizaciones en diferentes aeropuertos

Por una medida de fuerza, podría haber demoras en los vuelos

La protesta es en reclamo de mejoras salariales. Adhieren los trabajadores de la ANAC.

Podría haber demoras en los vuelos

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