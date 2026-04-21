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Habrá asambleas y movilizaciones en diferentes aeropuertos
Por una medida de fuerza, podría haber demoras en los vuelos
La protesta es en reclamo de mejoras salariales. Adhieren los trabajadores de la ANAC.
21 de abril de 2026 - 11:55
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Podría haber demoras en los vuelos
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