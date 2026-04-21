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¿Cristina candidata? El plan para revertir la proscripción y que pueda competir en 2027

El exsenador Oscar Parrilli adelantó una estrategia para revertir el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a la expresidenta y le impidió ocupar cargos públicos.

Cristina Fernández, luego de declarar causa "Cuadernos"
Cristina Fernández, luego de declarar causa "Cuadernos" Former Argentine president (2007�2015) Cristina Kirchner arrives at her home in Buenos Aires after being questioned at the Comodoro Py courthouse on March 17, 2026. Former Argentine President Cristina Kirchner, sentenced to six years in prison for corruption, appeared in court in connection with another case in which she is accused of being part of an alleged bribery network involving politicians and businesspeople in the 2000s. The 73-year-old former president has been serving a six-year prison sentence under house arrest since last June and is wearing an electronic tag. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP) (EMILIANO LASALVIA/AFP)

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