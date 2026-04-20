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Por secuestros y torturas de militantes del Partido Comunista, y también de sus hijos
Nuevo juicio de lesa en Concepción del Uruguay
20 de abril de 2026 - 23:37
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(Andres Macera)
Temas en esta nota:
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