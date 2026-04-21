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Puja entre el patrimonio histórico y el mercado de la construcción
La torre indebida hizo enojar al intendente
Pablo Javkin cruzó al Colegio de Arquitectura y Urbanismo por su rechazo a un pedido de excepción en la zona protegida del Monumento.
21 de abril de 2026 - 3:10
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Javkin defendió la construcción de torres en zonas protegidas.
(Prensa -)
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