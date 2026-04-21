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La carrera hacia 2027
Otro concejal bonaerense saltó de La Libertad Avanza al espacio de Dante Gebel
Fue en Villa Gesell, donde un edil siguió los pasos que había dado su par de Mar Chiquita uno meses antes.
21 de abril de 2026 - 23:44
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Luis Vivas, el concejal de Villa Gesell que se pasó de La Libertad Avanza a Consolidación Argentina, el espacio que promueve e Dante Gebel.
(Gentileza -)
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