Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

La ministra de Salud solicitó que Nación mantenga el plan Remediar y envíe las vacunas del calendario

Santa Fe compra, pero también reclama

ministra de Salud de santa fe Silvia Ciancio
La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio. (Prensa Gobernación Santa Fe)

Últimas Noticias

El entrenador de Newell's se entusiasma con renovar objetivos

Todo lo que cambió en el parque con Kudelka

Central entrena para sumar en partidos relevantes

Quiere avanzar en dos torneos

Cine. La grazia de Paolo Sorrentino con el notable Toni Servillo

La mirada febril de un presidente ante la duda

Por Leandro Arteaga

Cartelera

Exclusivo para

Frente al escenario de capacidad ociosa

Tía Maruca terceriza producción de galletas

Otro proyecto catapultado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

El Gobierno de las preocupaciones extranjeras

Por Eva Moreira
ADIMRA reportó una baja interanual del 4,1 por ciento

Se profundiza la caída de la industria metalúrgica

Por secuestros y torturas de militantes del Partido Comunista, y también de sus hijos

Nuevo juicio de lesa en Concepción del Uruguay

El País

La dueña de la inmobiliaria declaró que el departamento fue publicado en 375.000 dólares

Adorni, en jaque por la compra del semipiso de lujo en Caballito

Por Matías Ferrari
Los rectorados, gremios y estudiantes coordinan una nueva movilización masiva

Las universidades van a paro: “No aguantamos más la situación”

“Con determinadas culturas no se puede convivir”, dijo

Milei en Israel: la gravedad de un discurso alejado de la tradición argentina de paz

Por Melisa Molina
Un influencer sostuvo que el libertario fue expulsado de LLA por advertir la estafa LIBRA

Ramiro Marra y otro trapito al sol

Economía

Superávit comercial en marzo

Menos importaciones, pero a mayor precio

Informe de la UBA y el CONICET

Los servicios subieron 667%

Frente al escenario de capacidad ociosa

Tía Maruca terceriza producción de galletas

ADIMRA reportó una baja interanual del 4,1 por ciento

Se profundiza la caída de la industria metalúrgica

Sociedad

Tres años de prisión en suspenso

Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: no irá a la cárcel

El manual de Buzali y Píparo

Atropelló, huyó y fue absuelto

Violencia en un sitio histórico

Tomó rehenes y mató a una turista en las pirámides de Teotihuacán en México

Califican la cifra de "ridícula y mentirosa"

Para el Gobierno nacional, las personas en la calle ni siquiera llegan a 10 mil en Argentina

Por Santiago Brunetto

Deportes

"Me encanta estar cerca": la ex 3ª del mundo atendió a Página/12, en exclusiva, desde Brasil

Gabriela Sabatini, modo embajadora: una leyenda que transfiere vivencias a los juveniles

Por Pablo Amalfitano

Los mejores peores árbitros del mundo

Por Daniel Guiñazú
Correrá el domingo en Palermo

Franco Colapinto celebró el triunfo de Boca y prepara su llegada a Buenos Aires

Siete goles en Santiago del Estero

Torneo Apertura: partidazo entre Central Córdoba y Platense