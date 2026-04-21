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El entrenador de Newell's se entusiasma con renovar objetivos
Todo lo que cambió en el parque con Kudelka
Las victorias sacaron a los leprosos del fondo de la tabla y con el buen nivel de los juveniles crecen expectativas para encontrar las metas del torneo Clausura.
21 de abril de 2026 - 3:04
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Bluesky
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La llegada de Kudelka al banco leproso cambió los resultados y el ánimo.
(Fotobaires)
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