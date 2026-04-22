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Economía

Las compras vía el sistema de courier aumentaron 123,1 por ciento interanual en marzo

Boom de importados “puerta a puerta”

Por el dólar barato sostenido por Trump, hubo pagos totales a plataformas por más de 100 millones de dólares.

SHEIN
SHEIN SHEIN (AFP)

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Las compras vía el sistema de courier aumentaron 123,1 por ciento interanual en marzo

Boom de importados “puerta a puerta”

La cotización del Brent, otra vez arriba de u$s 100 el barril

Volvió a subir el precio del petróleo

Sensible caída en la cantidad de viajes en el AMBA

Menos usuarios de colectivos

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