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Sol Iglesias estrena "Los Nadadores"
“Glaciares no se venden” y “Patagonia arde”: cuando la ropa es manifiesto político en las alfombras rojas
La vestuarista Cecilia Ximenes y su equipo crearon estas piezas que combinan bordados, pintura a mano y fotografías reales para denunciar las consecuencias del calentamiento global.
Por
Eva Rey
22 de abril de 2026 - 19:31
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