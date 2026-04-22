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El Mundo

Lo confirmó el país persa

Irán atacó e incautó 3 barcos en el estrecho de Ormuz y se tensionan los diálogos de paz con Estados Unidos

Las negociaciones se desarrollan en Islamabad y apuntan a dirimir cuestiones como indemnizaciones por daños, el control de la vía marítima y el derecho al enriquecimiento de uranio.

Buque petrolero atacado en el estrecho de Ormuz (EFE -)

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