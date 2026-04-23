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Condones asesinos y un Mundial de sangre fresca

La Copa del Mundo en los Estados Unidos con Trump de presidente.

Por José Luis Lanao
Donald Trump y Gianni Infantino, Premio de la Paz de la FIFA
Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos de Gianni Infantino. (STEPHANIE SCARBROUGH/AFP)

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