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El País

Fallo a favor del Gobierno

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

La Cámara del Trabajo dejó sin efecto la medida dispuesta por el juez Raúl Ojeda en línea con el pedido de la CGT. La ley se mantiene vigente.

marcha en contra de la reforma laboral marcha en contra de la reforma laboral (AFP -)

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