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Economía

Representantes de empresarios y trabajadores expusieron en el Congreso

La producción local y el empleo en grave crisis

Importaciones sin control de ningún tipo y el consumo en retroceso componen el cuadro que está asfixiando a la industria. Se pierde fuerza de trabajo que no será fácil recomponer

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
CEPA Indrustriales en el Congreso
Dramáticos relatos sobre la situación laboral. En la imagen, Pablo Sigot, de Ayres del Sur (T. del Fuego) (Delfina Pi)

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