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Representantes de empresarios y trabajadores expusieron en el Congreso
La producción local y el empleo en grave crisis
Importaciones sin control de ningún tipo y el consumo en retroceso componen el cuadro que está asfixiando a la industria. Se pierde fuerza de trabajo que no será fácil recomponer
Por
Mara Pedrazzoli
23 de abril de 2026 - 22:25
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Dramáticos relatos sobre la situación laboral. En la imagen, Pablo Sigot, de Ayres del Sur (T. del Fuego)
(Delfina Pi)
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