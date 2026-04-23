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Rosario|12

LITERATURA. Nueva ExCéntricas en Parque de España

Las memorias de libros abiertos

Con curaduría de Arlen Buchara, la nueva edición del encuentro estará centrado en hurgar lecturas a 50 años de la dictadura.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Josefina Licitra y Liliana Heker escritoras
Josefina Licitra y Liliana Heker serán parte de la programación de Excéntricas 2026. (Gentileza -)

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