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Rosario|12

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Pupina Plomer presenta “Depende”

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Protocolo para recuperar costos

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Otro capítulo en la polémica de la torre proyectada en zona del Monumento

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Psicología. A 40 años de la presencia de Lacan en Caracas

Encuentro con latinoamericanos

Por Éric Laurent*

Exclusivo para

Scaloni ya tiene decididos a 23 de los 26 jugadores que convocará

Así está la Selección Argentina a cincuenta días del Mundial

La cotización del Brent, otra vez arriba de u$s 100 el barril

Volvió a subir el precio del petróleo

Cada uno valuado entre 187 y 230 mil dólares

El funcionario de Milei, Carlos Frugoni, no declaró ocho propiedades de lujo que posee en Miami

El Gobierno usó el caso para frenar los pagos, pero impulsó la sentencia

Condenan a la banda que estafaba con las reparaciones de víctimas de la dictadura

El País

Un testigo dijo que acordó con el funcionario un pago extra de 65 mil dólares

Adorni acumula deudas y operaciones sospechosas por el departamento de Caballito

Por Irina Hauser
Peter Thiel y Milei se reúnen esta tarde

Almuerzo con un magnate

El Gobierno envió el proyecto que incluye Ficha Limpia y la eliminación de las PASO

La reforma electoral libertaria entró al Senado y llegó con olor a humo

Por Eva Moreira
Los escándalos de Adorni y la situación económica divide aguas libertarias

De la guerra en Medio Oriente a la guerra libertaria

Por Melisa Molina

Economía

Bajas sensibles en la industria, construcción y comercio

Fuerte caída de la actividad

Por Mara Pedrazzoli
Sensible caída en la cantidad de viajes en el AMBA

Menos usuarios de colectivos

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Volvió a subir el precio del petróleo

Las compras vía el sistema de courier aumentaron 123,1 por ciento interanual en marzo

Boom de importados “puerta a puerta”

Sociedad

Tras la suba de precios por la guerra en Medio Oriente

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible

Cifra preocupante de siniestros viales

Maratea sin licencia

El resultado de los experimentos con el brazo robótico Ace de Sony guiado por IA

Un robot venció a jugadores de elite al ping-pong

Por Julián Varsavsky
OpenAI, Anthropic y Alphabet

La carrera por los primeros medicamentos diseñados con IA

Deportes

Otra caída del equipo de Simeone tras la derrota en la Copa del Rey

Liga española: perdió Atlético Madrid con dos goles de Nico González

La corredora francesa y un día histórico con Mercedes

La Fórmula 1 recibió a Doriane Pin

Por Malva Marani
En todos los estadios de la Ciudad de Buenos Aires

Por el incendio en River, se prohibió el uso de papelitos en las tribunas

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