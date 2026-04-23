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En la Competencia Argentina
Tres premieres mundiales en el Bafici
Se estrenaron “No matar” (de Juan Villegas), “In the Sentimental Lugo” (Lucía Seles) y “Gente de la ruta” (Lucas Koziarski).
Por
Juan Pablo Cinelli
23 de abril de 2026 - 3:01
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"No matarás", de Juan Villegas, propone abrir un diálogo.
(Prensa -)
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