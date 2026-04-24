Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Glaciares
Minería
Islas Malvinas
Donald Trump
Reino Unido
Keir Starmer
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Branca de vuelta
Privatizar, privatizar, privatizar
El gobierno acelera la reforma electoral en el Congreso: “Inicia un proceso de intervención de los poderes económicos”
El diputado nacional Nicolás Trotta habló de sus principales puntos de desacuerdo con la iniciativa del oficialismo. “Está lejos de fortalecer la democracia”, declaró en Radio 750.
24 de abril de 2026 - 22:42
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Javier Milei en Sociedad Rural
Javier Milei en Sociedad Rural
(AFP -)
Temas en esta nota:
Congreso de la Nación
Nicolás Trotta
Últimas Noticias
Tras la defensa británica de su presencia en las islas
El Gobierno aprovecha la fricción entre EE.UU. y Reino Unido y se sube al reclamo por Malvinas
Hasta los sectores ganadores del modelo expulsan trabajadores
Sin red para el empleo
Por
David Cufré
Milei en Israel
Por
Betina Stein
Masivo apoyo de los afiliados al sindicato de controladores aéreos
Paola Barrita fue reelecta al frente de Atepsa
Por
Marcial Amiel
Exclusivo para
Consultores aseguran que casi no entraron divisas
Dudas sobre los números del RIGI
En la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a una marcha de antorchas en defensa de los glaciares y las universidades
🎸 Caballeros de la Quema en vivo: participá por tus entradas
Por decreto
El Gobierno avanza sobre el SMN: le sacó la exclusividad de informar sobre el clima al sector aeronáutico
El País
Tras la defensa británica de su presencia en las islas
El Gobierno aprovecha la fricción entre EE.UU. y Reino Unido y se sube al reclamo por Malvinas
Milei en Israel
Por
Betina Stein
Patrimonio bajo la lupa
Adorni festejó que le archivaron una causa pero sigue acorralado: investigan cajas de seguridad de su esposa
En Tribunales, no encuentra eco para sus planteos
La mala racha de Victoria Villarruel en Comodoro Py
Por
Luciana Bertoia
Economía
Hasta los sectores ganadores del modelo expulsan trabajadores
Sin red para el empleo
Por
David Cufré
Inició el llamado por obras en la terminal de ómnibus
Licitación para modernizar Retiro
En el AMBA se redujo hasta un 40% por el aumento del combustible
El servicio de colectivos, a media máquina
Consultores aseguran que casi no entraron divisas
Dudas sobre los números del RIGI
Sociedad
Detuvieron a su padrastro como posible homicida, en Mendoza
Murió un niño de un año tras días de hospitalización
Reclama un debate para aprobar la ley
Testimonio de un hombre que pide la eutanasia: “No quiero seguir viviendo en estas condiciones”
Por
Santiago Brunetto
En la Feria del Libro
Cómo armar el árbol genealógico, al instante y con ayuda de la IA
En la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a una marcha de antorchas en defensa de los glaciares y las universidades
Deportes
Ella padecía una enfermedad que no fue revelada por la familia
Dolor por la muerte de Micaela Vogel, ex jugadora del seleccionado de voleibol
Fue la primera victoria del equipo de Duró, que sigue último en la Zona A
Torneo Apertura: Riestra venció y frustró a un opaco Independiente
El bicampeón confirmó su ausencia en las redes sociales: "Lo más prudente es ser cautos"
El rey verá caer su corona: Carlos Alcaraz anunció que no jugará en Roland Garros
Por
Pablo Amalfitano
Opinión
El vacío en la política deportiva argentina
Por
Emiliano Ojea