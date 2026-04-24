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La CGT convoca a movilizarse
Jorge Sola: “Aplicar la reforma laboral hoy es jugar a pagar dos veces”
El secretario general de la CGT cuestionó la decisión de la Cámara del Trabajo que levantó la cautelar sobre la reforma.
24 de abril de 2026 - 18:33
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CGT en tribunales, reforma laboral
Leaders of the General Confederation of Labor (CGT), unions and members of the Judicial labor courts attend a rally to support legal action against the labor reform of Argentina's President Javier Milei, in front of Argentine courthouse in Buenos Aires on March 2, 2026. Argentina's Congress on February 27 adopted President Javier Milei's flagship labor reform, handing victory to the libertarian leader in his push to boost hiring by loosening rules on working hours, dismissals and overtime. (Photo by Juan Mabromata / AFP)
(AFP -/AFP)
Temas en esta nota:
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