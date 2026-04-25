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Cultura

Competencia internacional

De las Canarias a Vietnam en el Bafici

“La lucha” (José Alayón) y “Hair, Paper, Water…“ (Nicolas Graux y Truong Minh Quy) cierran la sección competitiva.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
"La lucha" adhiere a los dramas deportivos con trasfondo psicológico. (Gentileza -)

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