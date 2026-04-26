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IA Generativa: choque dos mundos
El mes pasado se filtró parte del código de la IA de Anthropic. Allí se encontró una posible explicación de la mejora reciente del programa.
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26 de abril de 2026 - 3:46
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La filtración de la "caja negra" de la IA generó un cisma entre especialistas.
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