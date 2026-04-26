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Buenos Aires|12

La actividad fue encabezada por Mario Ishii, quien ocupa la vicepresidencia de la red en América Latina

José C. Paz recibió al primer encuentro anual de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO

El evento reunió a referentes nacionales y internacionales para compartir y abordar experiencias sobre políticas educativas desde una perspectiva integral.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
JOSÉ C. PAZ FUE SEDE DEL 1° ENCUENTRO ANUAL DE LA RED ARGENTINA DE CIUDADES DEL APRENDIZAJE UNESCO
JOSÉ C. PAZ FUE SEDE DEL 1° ENCUENTRO ANUAL DE LA RED ARGENTINA DE CIUDADES DEL APRENDIZAJE UNESCO (@ishiiargentina)

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