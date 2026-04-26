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Nuevo video de Mariana Wenger

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El Frente Universitario se organiza por distintas vías para enfrentar el ajuste de Milei

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El País

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Erika Lederer tiene 49 años y entrena para recorrer los 42 kilómetros que unen Uruguay y Argentina

Es hija de un genocida y cruzará a nado el Río de la Plata para recordar a las víctimas de los vuelos de la muerte

Por Celeste del Bianco
La Cámpora revalidó la conducción en varias facultades

Buenos resultados para el peronismo en las elecciones de los centros de estudiantes de la UBA

Empresas vinculadas al gobierno se quedarían con la adjudicación

La escandalosa concesión de Tecnópolis: un concurso armado para los amigos del Gobierno

Por Karina Micheletto

Economía

Según un informe oficial, se expande el empleo y crece el salario real

Artimañas estadísticas para disimular la caída del empleo

Por Raúl Dellatorre

Atados al mástil

Por Hernán Letcher
En el Conurbano, donde están 4 de 10 votos nacionales, la crisis hace estragos

La bomba que armó Milei golpea el corazón electoral

Por Leandro Renou
Seis de cada diez hogares en Argentina tiene alguna deuda no bancaria

Más familias sobreendeudadas

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Alerta amarilla por vientos en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de abril

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de abril

Los rectores hicieron una presentación judicial para que multen a los funcionarios que no cumplen con el fallo

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Por Pablo Esteban
Las amenazas escolares y el problema de ver al adolescente como enemigo

”Detrás de una amenaza, hay un reclamo de escucha”

Por Soledad Ferrari

Deportes

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El equipo de Coudet se impuso 3-1 a los marplatenses en el Monumental

Torneo Apertura: River se recuperó con un triunfo difícil ante Aldosivi

A propósito del libro Huellas de Kenia, del periodista y atleta Damián Cáceres

Vuelo a la tierra de los corredores

Por Alejandro Duchini