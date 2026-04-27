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Sociedad

No se reportaron heridos

Por un incendio, evacuaron la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

Las llamas se originaron en un patio interno donde se almacenaba material reciclable utilizado en las elecciones estudiantiles, que terminaron este fin de semana.

Incendio en Facultad de Sociales
Incendio en Facultad de Sociales (Redes Sociales)

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