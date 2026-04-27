Por un incendio, evacuaron la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

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Las llamas se originaron en un patio interno donde se almacenaba material reciclable utilizado en las elecciones estudiantiles, que terminaron este fin de semana.
27 de abril de 2026 - 15:46
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Incendio en Facultad de Sociales
(Redes Sociales)
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Incendio
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