Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Una pasión que vuelve a los kioscos

Álbum del Mundial 2026: cuándo sale a la venta y cuánto cuesta llenarlo

La nueva colección ya tiene fecha confirmada en todo el país. Llega con más páginas, más figuritas y precios actualizados. Completarlo demandará una inversión considerable.

Álbum del Mundial 2026 Cada paquete contará con siete figuritas adhesivas (Panini)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Una pasión que vuelve a los kioscos

Álbum del Mundial 2026: cuándo sale a la venta y cuánto cuesta llenarlo

Sigue la caída de actividad en la industria de la fundición

Dos años consecutivos en baja

Filmar la memoria

Por Juanjo Lakonich
Taller en la Feria del Libro

El encanto de una biblioteca, en el stand del Grupo Octubre

Exclusivo para

Convocan a la marcha Federal del próximo 12 de mayo

Las universidades le contestan al gobierno: “No nos dan respuesta y aparecen en Twitter”

Nuevo disco del baterista Beatle

“Long Long Road”, el Ringo Starr de la gente

Por Cristian Vitale
La economía de Milei

Especialista en crecimiento sin pymes

Por Diego Achilli
El sudafricano dice que OpenIA no tenía fines de lucro y que resultó ser falso

Sam Altman y Elon Musk pugnan en un juicio

El País

"Difundir" la meme coin de Milei le salió caro

“Vendepatria”: abucheos y silbidos al CEO de una fintech que respaldó la criptoestafa $LIBRA

En la Reserva Natural Militar de la Calera

Córdoba: se inicia una nueva búsqueda de restos en La Perla

Otro fallo judicial favorece al Gobierno

Reforma laboral: nuevo revés para la CGT

Juicio Mansión Seré IV

Lesa humanidad: La justicia condenó a 25 años de prisión a cuatro genocidas

Economía

Sigue la caída de actividad en la industria de la fundición

Dos años consecutivos en baja

El presidente califica de "mentirosos" a los especialistas críticos

El país de Javier Milei versus la Argentina real

Por Mara Pedrazzoli
Las consultoras aseguran que podría ser hasta de 2,9 por ciento

La inflación de abril, más alta de lo esperado

La economía de Milei

Especialista en crecimiento sin pymes

Por Diego Achilli

Sociedad

Quinta jornada del juicio por la muerte de Maradona

Declararon Verónica Ojeda, Rita Maradona y un perito policial

Para la policía, se suicidó en la comisaría

Un joven falleció luego de ser detenido en Córdoba

Este jueves 30 de abril

Cómo será el paro del Servicio Meteorológico Nacional

Hubo una fuerte reacción de los empleados contra el uso militar de su trabajo

Google trabajará para el Pentágono

Deportes

Una pasión que vuelve a los kioscos

Álbum del Mundial 2026: cuándo sale a la venta y cuánto cuesta llenarlo

París Saint Germain y Bayern Múnich protagonizaron un partido memorable

La Champions League, o el fútbol en estado de gracia

Por Daniel Guiñazú
Militantes de Derechos Humanos le entregarán una carta a la AFA

Se pide el boicot a Israel y a los Estados Unidos para el Mundial

Por Gustavo Veiga
Por la Sudamericana, Racing visita a Caracas y Riestra será local ante Montevideo CT

Copa Libertadores: Platense y Estudiantes juegan de locales